Во втором полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре сборная Франции сыграет с командой Марокко.



Когда играют Франция - Марокко



Матч состоится в среду 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча - в 22:00 по московскому времени.



Главный судья - Сесар Артуро Рамос (Мексика).



Ассистенты - Альберто Морин Мендес, Мигель Анхель Эрнандес Передес (оба - Мексика).



Прозвище сборной Франции - Трехцветные, Синие, Лягушатники.



Прозвище сборной Марокко - Атласские львы



Где смотреть матч чемпионата мира по футболу



Матч Франция - Марокко будет показан по федеральному телеканалу Матч ТВ. Начало прямой трансляции - в 21:45.