В России 12 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 12 декабря



- День Конституции Российской Федерации

Учрежден Указом Президента РФ в 1994 году. 12 декабря 1993 года был принят основной закон страны посредством всенародного голосования.



Церковный православный и народный праздник 11 декабря



- Парамон Зимоуказатель

День памяти мученика Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников. В этот народный праздник принято убирать снег с крыш, если он есть. Для этого используют только веник или метлу. Лопатами убирать нельзя, иначе крыша может проржаветь и продырявиться.



- Рождественский пост - 15 день. Продолжительность поста - 40 дней.