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Какой праздник 12 декабря 2022, какой церковный и народный праздник в России



В России 12 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник 12 декабря

- День Конституции Российской Федерации
Учрежден Указом Президента РФ в 1994 году. 12 декабря 1993 года был принят основной закон страны посредством всенародного голосования.

Церковный православный и народный праздник 11 декабря

- Парамон Зимоуказатель
День памяти мученика Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников. В этот народный праздник принято убирать снег с крыш, если он есть. Для этого используют только веник или метлу. Лопатами убирать нельзя, иначе крыша может проржаветь и продырявиться.

- Рождественский пост - 15 день. Продолжительность поста - 40 дней.









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