В России 12 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник 12 декабря
- День Конституции Российской Федерации
Учрежден Указом Президента РФ в 1994 году. 12 декабря 1993 года был принят основной закон страны посредством всенародного голосования.
Церковный православный и народный праздник 11 декабря
- Парамон Зимоуказатель
День памяти мученика Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников. В этот народный праздник принято убирать снег с крыш, если он есть. Для этого используют только веник или метлу. Лопатами убирать нельзя, иначе крыша может проржаветь и продырявиться.
- Рождественский пост - 15 день. Продолжительность поста - 40 дней.