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Где находится на карте ТЦ «Стройпарк» в Балашихе, фото пожара



Где находится ТЦ Стройпарк на карте

Карта ТЦ «Стройпарк»

Карта ТЦ Стройпарк

Пожар в ТЦ «Стройпарк»

Пожар в ТЦ Стройпарк

Стройпарк - строительный торговый центр в мкр. Саввино города Балашиха Московской области.









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