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Разговоры о важном 19 декабря 2022, День Героев Отечества, тема для классного часа



Разговоры о важном 12 декабря 2022, День Конституции

С нового учебного года во всех школах и колледжах России каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном».

Темы классных часов Разговоры о важном в 2022 году


Декабрь

5 декабря - Волонтеры России

12 декабря - День Конституции

19 декабря - День Героев Отечества

Материалы для классного часа «Разговоры о важном - День Героев Отечества» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) по классам (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11, СПО) на официальном сайте: razgovor.edsoo.ru.

26 декабря - Новый год. Семейные праздники и мечты

Сентябрь

5 сентября - День знаний

12 сентября - Наша страна - Россия

19 сентября - 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26 сентября - День пожилых людей

Октябрь

3 октября - День учителя

10 октября - День отца

17 октября - День музыки

24 октября - Россия - мировой лидер атомной отрасли

Ноябрь

7 ноября - День народного единства

14 ноября - Мы разные, мы вместе

21 ноября - День матери

28 ноября - Символы России









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    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 12 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание полуфинальных матчей ЧМ-2022 по футболу

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Хоккей для детей: с какого возраста и какую секцию выбрать

    Хоккей для детей

    Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был физически развит, вынослив и трудолюбив, то занятия хоккеем подойдут для этого наилучшим образом.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023

    Кубок России по лыжным гонкам 2022, 2023

    С 10 по 13 декабря в Пермском крае (Чусовой) пройдет третий этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023.









    Разговоры о важном 19 декабря 2022, День Героев Отечества, тема для классного часа
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