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Разговоры о важном 19 декабря 2022, День Героев Отечества, темы для классного часа



Разговоры о важном 12 декабря 2022, День Конституции

С нового учебного года во всех школах и колледжах России каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном».

Темы классных часов Разговоры о важном в 2022 году


Декабрь

5 декабря - Волонтеры России

12 декабря - День Конституции

19 декабря - День Героев Отечества

Материалы для классного часа «Разговоры о важном - День Героев Отечества» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) по классам (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11, СПО) на официальном сайте: razgovor.edsoo.ru.

26 декабря - Новый год. Семейные праздники и мечты

Сентябрь

5 сентября - День знаний

12 сентября - Наша страна - Россия

19 сентября - 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26 сентября - День пожилых людей

Октябрь

3 октября - День учителя

10 октября - День отца

17 октября - День музыки

24 октября - Россия - мировой лидер атомной отрасли

Ноябрь

7 ноября - День народного единства

14 ноября - Мы разные, мы вместе

21 ноября - День матери

28 ноября - Символы России









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    Разговоры о важном 19 декабря 2022, День Героев Отечества, темы для классного часа
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