Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу



В первом полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре сборная Аргентины обыграла команду Хорватии и вышла в финал.

Дубль на счету форварда Хулиана Альвареса, выступающего за «Манчестер Сити». Футболист отличился на 39-й и 69-й минутах. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси реализовал пенальти на 34-й минуте встречи.

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Аргентина - Хорватия - 3:0

13 декабря, стадион Лусаил Айконик.

Главный судья - Даниэле Орсато, ассистенты - Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини (все - Италия).

Состав сборной Аргентины

Эмилиано Мартинес, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Науэль Молина (Хуан Фойт, 86), Николас Тальяфико, Леандро Паредес (Лисандро Мартинес, 62), Родриго Де Пауль (Эсекиэль Паласиос, 74), Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер (Анхель Корреа, 86), Лионель Месси, Хулиан Альварес (Пауло Дибала, 74).

Соперником аргентинских футболистов в решающем поединке станет победитель другого полуфинала, в котором встретятся Франция и Марокко.









  • Аргентина - Хорватия 13 декабря, когда начнется футбол, где смотреть трансл ...
  • Мексиканский боксер Сауль Альварес: Пусть Месси молится богу, чтобы я его н ...
  • Сборная Аргентины во главе с Месси проиграла Саудовской Аравии
  • Расписание матчей и состав Аргентины на ЧМ по футболу 2022
  • Сборная Чили обыграла Аргентину в финале Кубка Америки-2016
    •




    Чемпионы мира по футболу. Кто станет лучшим в Катаре - Месси или Мбаппе?

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 14 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание полуфинальных матчей ЧМ-2022 по футболу

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Хоккей для детей: с какого возраста и какую секцию выбрать

    Хоккей для детей

    Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был физически развит, вынослив и трудолюбив, то занятия хоккеем подойдут для этого наилучшим образом.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.









    Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу
    Курс евро ЦБ РФ на 14 декабря 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 14 декабря 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Аргентина - Хорватия 13 декабря, когда начнется футбол, где смотреть трансляцию
    Франция - Марокко 14 декабря, когда начнется футбол, где смотреть трансляцию
    Статистика коронавируса на 13 декабря 2022 в России, Москве и Московской области
    Где находится Клинцы на карте Брянской области
    Где находится Брянск на карте России, карта Брянской области
    Какие компании и бренды ушли из России на 13 декабря 2022
    Сколько дней до Нового года 2023, сколько дней отдыхаем на Новый год


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru