В первом полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре сборная Аргентины обыграла команду Хорватии и вышла в финал.



Дубль на счету форварда Хулиана Альвареса, выступающего за «Манчестер Сити». Футболист отличился на 39-й и 69-й минутах. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси реализовал пенальти на 34-й минуте встречи.



Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре



Аргентина - Хорватия - 3:0



13 декабря, стадион Лусаил Айконик.



Главный судья - Даниэле Орсато, ассистенты - Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини (все - Италия).



Состав сборной Аргентины



Эмилиано Мартинес, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Науэль Молина (Хуан Фойт, 86), Николас Тальяфико, Леандро Паредес (Лисандро Мартинес, 62), Родриго Де Пауль (Эсекиэль Паласиос, 74), Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер (Анхель Корреа, 86), Лионель Месси, Хулиан Альварес (Пауло Дибала, 74).



Соперником аргентинских футболистов в решающем поединке станет победитель другого полуфинала, в котором встретятся Франция и Марокко.