В России 15 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник 15 декабря
- Международный день чая
Установлен по инициативе Центра по Образованию и Общению в 2005 году.
- День радиотехнических войск ВКС РФ
Этот род войск был создан 15 декабря 1951 года Постановлением Совета Министров СССР.
- День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей
Отмечается в России начиная с 1991 года по инициативе Союза журналистов России.
Церковный православный и народный праздник 15 декабря
- День Аввакума
День памяти пророка Аввакума. В этот народный праздник люди молятся о даровании спокойного сна и об изгнании всей нечистой силы.
- Рождественский пост - 18 день. Продолжительность поста - 40 дней.