В России 15 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 15 декабря



- Международный день чая

Установлен по инициативе Центра по Образованию и Общению в 2005 году.



- День радиотехнических войск ВКС РФ

Этот род войск был создан 15 декабря 1951 года Постановлением Совета Министров СССР.



- День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Отмечается в России начиная с 1991 года по инициативе Союза журналистов России.



Церковный православный и народный праздник 15 декабря



- День Аввакума

День памяти пророка Аввакума. В этот народный праздник люди молятся о даровании спокойного сна и об изгнании всей нечистой силы.



- Рождественский пост - 18 день. Продолжительность поста - 40 дней.