На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 15 декабря. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 15 декабря - «День Аввакума»



Кошка на печи – к стуже, а кошка на полу – к теплу.



Если на Аввакума лежит на земле много снега, то летом будет добрый урожай трав.



Утром ветер дует без образования инея – к бурану.



Куры рано на насест садятся – жди морозов, вертят хвостами и хлопают крыльями – к метели.



Петух запел в мороз – потепление чует.



Гусь голову под крыло прячет – наступят морозы, загоготал – будет тепло.



Если сегодня идет дождь – значит, непогода продлится 47 дней.