На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 15 декабря. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 15 декабря - «День Аввакума»
Кошка на печи – к стуже, а кошка на полу – к теплу.
Если на Аввакума лежит на земле много снега, то летом будет добрый урожай трав.
Утром ветер дует без образования инея – к бурану.
Куры рано на насест садятся – жди морозов, вертят хвостами и хлопают крыльями – к метели.
Петух запел в мороз – потепление чует.
Гусь голову под крыло прячет – наступят морозы, загоготал – будет тепло.
Если сегодня идет дождь – значит, непогода продлится 47 дней.