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Народные приметы на 15 декабря 2022 - День Аввакума



На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 15 декабря. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 15 декабря - «День Аввакума»

Кошка на печи – к стуже, а кошка на полу – к теплу.

Если на Аввакума лежит на земле много снега, то летом будет добрый урожай трав.

Утром ветер дует без образования инея – к бурану.

Куры рано на насест садятся – жди морозов, вертят хвостами и хлопают крыльями – к метели.

Петух запел в мороз – потепление чует.

Гусь голову под крыло прячет – наступят морозы, загоготал – будет тепло.

Если сегодня идет дождь – значит, непогода продлится 47 дней.









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