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Какой праздник 16 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России



В России 16 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник 16 декабря

- День покорения вершин
Хороший день для сомневающихся в своих силах начать что-то давно откладываемое.

Церковный православный и народный праздник 16 декабря

- Иван Молчальник
День памяти преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонийского. В этот день традиционно люди стараются молчать либо меньше говорить и молиться святому. Существует поверье, что если на Ивана Молчальника не разговаривать, то целый год человек будет блистать красноречием.

- Рождественский пост - 19 день. Продолжительность поста - 40 дней.









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