В России 16 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 16 декабря



- День покорения вершин

Хороший день для сомневающихся в своих силах начать что-то давно откладываемое.



Церковный православный и народный праздник 16 декабря



- Иван Молчальник

День памяти преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонийского. В этот день традиционно люди стараются молчать либо меньше говорить и молиться святому. Существует поверье, что если на Ивана Молчальника не разговаривать, то целый год человек будет блистать красноречием.



- Рождественский пост - 19 день. Продолжительность поста - 40 дней.