Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 16 декабря 2022 года.



Мальчик заходит в магазин игрушек, протягивает продавщице банкноту из игры «Монополия» и говорит:

- Дайте мне, пожалуйста, плюшевого тигра.

- Мальчик, эти деньги ненастоящие.

- Так ведь и тигр тоже ненастоящий!



размышления сына о маме:

5 лет - мама знает все!

10 лет - мда... не все мама знает.

20 лет - господи, да что вообще мать о жизни знает!!!

30 лет - надо было слушать маму...



- У меня есть 4 сына: инженер, учёный, философ и вор.

- Так почему ты не выгонишь вора из дому?

- Не могу, он единственный кто зарабатывает, остальные безработные.