Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 16 декабря 2022 года.
Мальчик заходит в магазин игрушек, протягивает продавщице банкноту из игры «Монополия» и говорит:
- Дайте мне, пожалуйста, плюшевого тигра.
- Мальчик, эти деньги ненастоящие.
- Так ведь и тигр тоже ненастоящий!
размышления сына о маме:
5 лет - мама знает все!
10 лет - мда... не все мама знает.
20 лет - господи, да что вообще мать о жизни знает!!!
30 лет - надо было слушать маму...
- У меня есть 4 сына: инженер, учёный, философ и вор.
- Так почему ты не выгонишь вора из дому?
- Не могу, он единственный кто зарабатывает, остальные безработные.