Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Кубок Первого канала по хоккею 2022 на 1 канале, расписание прямых трансляций



Расписание трансляций Кубка Первого канала 2022

Традиционный декабрьский турнир, Кубок Первого канала по хоккею с шайбой, пройдет в Москве с 15 по 18 декабря 2022 года.

Прямые трансляции с участием сборной России будет вести Первый канал. Первый матч с участием российских хоккеистов будет показан на канале в субботу 17 декабря. Сборная России встретится с командой Казахстана. Начало прямой трансляции - в 14:30 по московскому времени. В воскресенье 18 декабря подопечные Алексея Жамнова встретятся со сборной Белоруссии. Игра будет показана в прямом эфире на Первом канале в 14:30.

Все матчи Кубка 1 канала по хоккею 2022 будут показаны в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

Полное расписание Кубка Первого канала 2022

Состав сборной России









  • Расписание трансляций Кубка Первого канала по фигурному катанию 2022. Где с ...
  • Девушка с плакатом в эфире Первого канала (фото)
  • Кубок Первого канала по хоккею 2022: расписание матчей, результаты
  • Кубок Первого канала по хоккею 2016. Россия - Швеция
  • Кубок Первого канала по хоккею 2014. Россия выиграла у Финляндии
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 15 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание финала чемпионата мира ЧМ-2022 по футболу

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Чемпионы мира по футболу. 2022 - Аргентина или Франция?

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Анси

    Кубок мира по биатлону 2022, 2023

    С 15 по 18 декабря в Анси пройдет третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований во Франции.

    Расписание четвертого этапа Кубка России по биатлону 2022/2023 в Уфе

    Кубок России по биатлону 2022 Уфа

    С 15 по 18 декабря в Уфе пройдет четвертый этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023.









    Статистика коронавируса на 15 декабря 2022 в России, Москве и Московской области
    Кубок Первого канала по хоккею 2022 на 1 канале, расписание прямых трансляций
    Где находится Донецк на карте, карта Донецка
    Карта Донецкой области с городами, где находится ДНР на карте
    Какие компании и бренды ушли из России на 15 декабря 2022
    15 декабря - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Сколько дней до Нового года 2023, сколько дней отдыхаем на Новый год
    Самые смешные анекдоты дня - 16 декабря 2022
    Самые смешные анекдоты дня - 15 декабря 2022
    Какой праздник 16 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru