



Традиционный декабрьский турнир, Кубок Первого канала по хоккею с шайбой, пройдет в Москве с 15 по 18 декабря 2022 года.



Прямые трансляции с участием сборной России будет вести Первый канал. Первый матч с участием российских хоккеистов будет показан на канале в субботу 17 декабря. Сборная России встретится с командой Казахстана. Начало прямой трансляции - в 14:30 по московскому времени. В воскресенье 18 декабря подопечные Алексея Жамнова встретятся со сборной Белоруссии. Игра будет показана в прямом эфире на Первом канале в 14:30.



Все матчи Кубка 1 канала по хоккею 2022 будут показаны в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.



Полное расписание Кубка Первого канала 2022



Состав сборной России