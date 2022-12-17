Какой праздник 17 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России

В России 17 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник 17 декабря
- День Ракетных войск стратегического назначения
Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен ко дню образования Ракетных войск стратегического назначения 17.12.1959.
- День риэлтора в России
Учрежден «Московской ассоциацией риелторов» в 1996 году и празднуется в третью субботу декабря.
- День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России
Учрежден Постановлением Правительства в 1996 году и приурочен к утверждению императором Павлом I 17.12.1796 штата Фельдъегерского корпуса.
Церковный православный и народный праздник 17 декабря
- Варварин день
День памяти великомученицы Варвары и мученицы Иулиании. В этот день женщины традиционно молятся святой о послании здоровья детям и защите от несправедливости со стороны мужей и свекровей. Начинается подготовка к новогодним праздникам.
- Рождественский пост - 20 день. Продолжительность поста - 40 дней.