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Какой праздник 17 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России



В России 17 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник 17 декабря

- День Ракетных войск стратегического назначения
Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен ко дню образования Ракетных войск стратегического назначения 17.12.1959.

- День риэлтора в России
Учрежден «Московской ассоциацией риелторов» в 1996 году и празднуется в третью субботу декабря.

- День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России
Учрежден Постановлением Правительства в 1996 году и приурочен к утверждению императором Павлом I 17.12.1796 штата Фельдъегерского корпуса.

Церковный православный и народный праздник 17 декабря

- Варварин день
День памяти великомученицы Варвары и мученицы Иулиании. В этот день женщины традиционно молятся святой о послании здоровья детям и защите от несправедливости со стороны мужей и свекровей. Начинается подготовка к новогодним праздникам.

- Рождественский пост - 20 день. Продолжительность поста - 40 дней.









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