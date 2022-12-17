Какой праздник 17 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России

В России 17 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 17 декабря



- День Ракетных войск стратегического назначения

Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен ко дню образования Ракетных войск стратегического назначения 17.12.1959.



- День риэлтора в России

Учрежден «Московской ассоциацией риелторов» в 1996 году и празднуется в третью субботу декабря.



- День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России

Учрежден Постановлением Правительства в 1996 году и приурочен к утверждению императором Павлом I 17.12.1796 штата Фельдъегерского корпуса.



Церковный православный и народный праздник 17 декабря



- Варварин день

День памяти великомученицы Варвары и мученицы Иулиании. В этот день женщины традиционно молятся святой о послании здоровья детям и защите от несправедливости со стороны мужей и свекровей. Начинается подготовка к новогодним праздникам.



- Рождественский пост - 20 день. Продолжительность поста - 40 дней.