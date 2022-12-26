Какой праздник 26 декабря 2022, какой церковный праздник в России

В России 26 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 26 декабря



- День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ

В этот день в 1915 году вышел Приказ Начальника Штаба Верховного главнокомандующего Русской армии генерала Алексеева о создании первых легких артиллерийских батарей для стрельбы по воздушным судам.



- День подарков

Праздник, который отмечается на следующий день после католического Рождества.



Церковный православный и народный праздник 26 декабря



- Евстратиев день

День памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Традиции: воздержание от ругани, сквернословия; совершение обрядов по борьбе со злыми духами; не рекомендуется выезжать на лошадях, иначе несчастье в дом придет



- Рождественский пост - 29 день. Продолжительность поста - 40 дней.