Смеяться не воспрещается. Читать бесплатно самые лучшие анекдоты для хорошего настроения.
17 декабря
Когда какая-нибудь дама вздыхает: «Ой, все мужики одинаковые», я всегда думаю: неужели со всеми?!
Что общего между овощами и отношениями?
Вялые никому не нужны.
Как мужики описывают своих девушек: когда я впервые увидел ее, понял, что она та самая.
Как девушки описывают своих парней: когда я впервые увидела его, я подумала, че за идиот, а потом как-то закрутилось
завертелось.
16 декабря
А вы тоже заметили? Какие бы санкции не вводились Западом в отношении России, её чиновников, первых лиц и бизнесменов, в них никогда не попадает Чубайс.
Две подружки:
- Машка, что-то стрельнуло, и я ноготь сломала!
- Где?! Покажи!
- Не могу, он у меня в ухе остался…
Самые богатые 10% владеют 70% всего богатства.
Самые глупые 10% владеют 70% всего сахара.
15 декабря
На днях хотела купить себе успокоительного, но увидела цену и распсиховалась.
Скандал в семье веганов.
- Ты что такое мне приготовила?!
- Это очень полезный салат с проростками киноа...
- Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я мужик, мне нужны соевые котлеты!
- Слушай, а ты со Светкой спал?
- Спал.
- И с Маринкой?
- Да.
- Что, и с Веркой?!
- Было дело.
- Ну ты ваще! Гигант! И как они?
- Тоже спали.
14 декабря
Умею ли я материться? На днях дочка, студентка второго курса, пошла сдавать экзамен и попросила меня материть её, ну обычай такой. Так вот, ушла она студенткой, а вернулась вечером доктором наук и завкафедрой!
Самая счастливая пора в жизни - это когда у тебя только две неприятности: тихий час и манная каша.
- Мама, а ты вышла замуж по залёту или по любви?
- Замуж я вышла по залёту, а залетела по любви.