Самые смешные анекдоты, читать бесплатные анекдоты до слез на 17 декабря



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17 декабря



Когда какая-нибудь дама вздыхает: «Ой, все мужики одинаковые», я всегда думаю: неужели со всеми?!



Что общего между овощами и отношениями?

Вялые никому не нужны.



Как мужики описывают своих девушек: когда я впервые увидел ее, понял, что она та самая.

Как девушки описывают своих парней: когда я впервые увидела его, я подумала, че за идиот, а потом как-то закрутилось

завертелось.



16 декабря



А вы тоже заметили? Какие бы санкции не вводились Западом в отношении России, её чиновников, первых лиц и бизнесменов, в них никогда не попадает Чубайс.



Две подружки:

- Машка, что-то стрельнуло, и я ноготь сломала!

- Где?! Покажи!

- Не могу, он у меня в ухе остался…



Самые богатые 10% владеют 70% всего богатства.

Самые глупые 10% владеют 70% всего сахара.



15 декабря



На днях хотела купить себе успокоительного, но увидела цену и распсиховалась.



Скандал в семье веганов.

- Ты что такое мне приготовила?!

- Это очень полезный салат с проростками киноа...

- Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я мужик, мне нужны соевые котлеты!



- Слушай, а ты со Светкой спал?

- Спал.

- И с Маринкой?

- Да.

- Что, и с Веркой?!

- Было дело.

- Ну ты ваще! Гигант! И как они?

- Тоже спали.



14 декабря



Умею ли я материться? На днях дочка, студентка второго курса, пошла сдавать экзамен и попросила меня материть её, ну обычай такой. Так вот, ушла она студенткой, а вернулась вечером доктором наук и завкафедрой!



Самая счастливая пора в жизни - это когда у тебя только две неприятности: тихий час и манная каша.



- Мама, а ты вышла замуж по залёту или по любви?

- Замуж я вышла по залёту, а залетела по любви.



















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