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Самые смешные анекдоты, читать бесплатные анекдоты до слез на 17 декабря



Смеяться не воспрещается. Читать бесплатно самые лучшие анекдоты для хорошего настроения.

17 декабря

Когда какая-нибудь дама вздыхает: «Ой, все мужики одинаковые», я всегда думаю: неужели со всеми?!

Что общего между овощами и отношениями?
Вялые никому не нужны.

Как мужики описывают своих девушек: когда я впервые увидел ее, понял, что она та самая.
Как девушки описывают своих парней: когда я впервые увидела его, я подумала, че за идиот, а потом как-то закрутилось 
завертелось.

16 декабря

А вы тоже заметили? Какие бы санкции не вводились Западом в отношении России, её чиновников, первых лиц и бизнесменов, в них никогда не попадает Чубайс.

Две подружки:
- Машка, что-то стрельнуло, и я ноготь сломала!
- Где?! Покажи!
- Не могу, он у меня в ухе остался…

Самые богатые 10% владеют 70% всего богатства.
Самые глупые 10% владеют 70% всего сахара.

15 декабря

На днях хотела купить себе успокоительного, но увидела цену и распсиховалась.

Скандал в семье веганов.
- Ты что такое мне приготовила?!
- Это очень полезный салат с проростками киноа...
- Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я мужик, мне нужны соевые котлеты!

- Слушай, а ты со Светкой спал?
- Спал.
- И с Маринкой?
- Да.
- Что, и с Веркой?!
- Было дело.
- Ну ты ваще! Гигант! И как они?
- Тоже спали.

14 декабря

Умею ли я материться? На днях дочка, студентка второго курса, пошла сдавать экзамен и попросила меня материть её, ну обычай такой. Так вот, ушла она студенткой, а вернулась вечером доктором наук и завкафедрой!

Самая счастливая пора в жизни - это когда у тебя только две неприятности: тихий час и манная каша.

- Мама, а ты вышла замуж по залёту или по любви?
- Замуж я вышла по залёту, а залетела по любви.









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