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Самые смешные анекдоты, читать бесплатные анекдоты до слез



Смеяться не воспрещается. Читать бесплатно самые лучшие анекдоты для хорошего настроения.

16 декабря

А вы тоже заметили? Какие бы санкции не вводились Западом в отношении России, её чиновников, первых лиц и бизнесменов, в них никогда не попадает Чубайс.

Две подружки:
- Машка, что-то стрельнуло, и я ноготь сломала!
- Где?! Покажи!
- Не могу, он у меня в ухе остался…

Самые богатые 10% владеют 70% всего богатства.
Самые глупые 10% владеют 70% всего сахара.

15 декабря

На днях хотела купить себе успокоительного, но увидела цену и распсиховалась.

Скандал в семье веганов.
- Ты что такое мне приготовила?!
- Это очень полезный салат с проростками киноа...
- Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я мужик, мне нужны соевые котлеты!

- Слушай, а ты со Светкой спал?
- Спал.
- И с Маринкой?
- Да.
- Что, и с Веркой?!
- Было дело.
- Ну ты ваще! Гигант! И как они?
- Тоже спали.

14 декабря

Умею ли я материться? На днях дочка, студентка второго курса, пошла сдавать экзамен и попросила меня материть её, ну обычай такой. Так вот, ушла она студенткой, а вернулась вечером доктором наук и завкафедрой!

Самая счастливая пора в жизни - это когда у тебя только две неприятности: тихий час и манная каша.

- Мама, а ты вышла замуж по залёту или по любви?
- Замуж я вышла по залёту, а залетела по любви.









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