В России 18 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 18 декабря



- День работников органов ЗАГСа

Праздник приурочен к подписанию декрета «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» 18.12.1917.



- Международный день мигрантов

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2000 году и приурочен к принятию Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 18.12.1990.



- День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ

Учрежден Приказом МВД России в 2000 году и приурочен к созданию Управления собственной безопасности МВД России 18.12.1995.



Церковный православный и народный праздник 18 декабря



- Саввин день

День памяти преподобного Саввы Освященного. В этот народный праздник запрещается работать, ругаться и браниться.



- Рождественский пост - 21 день. Продолжительность поста - 40 дней.