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Какой праздник 19 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России



В России 19 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник 19 декабря

- День работника военной контрразведки Российской Федерации
Приурочен к образованию на Особого отдела ВЧК при Совете народных комиссаров РСФСР 19.12.1918.

- Международный день помощи бедным
Учрежден Организацией Объединенных Наций в 1995 году.

- День снабженца в России
День снабженца празднуется 19 декабря и проходит на неофициальном уровне 31-й раз.

Церковный православный и народный праздник 19 декабря

- День Святого Николая Чудотворца
День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. В ночь на 19 декабря родители кладут под подушку ребенку подарки: фрукты, сладости, игрушки. В этот день принято делать добрые дела. Люди помогают нуждающимся, раздают сладости, деньги, одежду, книги, канцелярские товары сиротам, детям из многодетных семей. Со Дня святого Николая начинается подготовка к Новому году и Рождеству.

- Рождественский пост - 22 день. Продолжительность поста - 40 дней.









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