В России 19 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 19 декабря



- День работника военной контрразведки Российской Федерации

Приурочен к образованию на Особого отдела ВЧК при Совете народных комиссаров РСФСР 19.12.1918.



- Международный день помощи бедным

Учрежден Организацией Объединенных Наций в 1995 году.



- День снабженца в России

День снабженца празднуется 19 декабря и проходит на неофициальном уровне 31-й раз.



Церковный православный и народный праздник 19 декабря



- День Святого Николая Чудотворца

День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. В ночь на 19 декабря родители кладут под подушку ребенку подарки: фрукты, сладости, игрушки. В этот день принято делать добрые дела. Люди помогают нуждающимся, раздают сладости, деньги, одежду, книги, канцелярские товары сиротам, детям из многодетных семей. Со Дня святого Николая начинается подготовка к Новому году и Рождеству.



- Рождественский пост - 22 день. Продолжительность поста - 40 дней.