Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Месси - лучший футболист ЧМ-2022. Индивидуальные награды чемпионата мира по футболу в Катаре



В Катаре завершился чемпионат мира по футболу 2022 года. По его итогам были определены лучшие игроки турнира.

Лучшим молодым игроком ЧМ-2022 стал 21-летний полузащитник португальского клуба «Бенфика» и сборной Аргентины Энцо Фернандес.

Лучшим вратарем турнира назван 30-летний голкипер английского клуба «Астон Вилла» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Лучшим бомбардиром чемпионата в Катаре стал 23-летний нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе. На счету форварда 8 голов в 7 играх (2 пенальти и хет-трик в финале).

Лучшим игроком ЧМ в Катаре стал 35-летний нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. В Катаре футболист забил 7 голов в 7 играх (4 пенальти и дубль в финале). Месси - первый игрок в истории мировых первенств, дважды ставший лучшим игроком турнира.









  • Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу
  • Мексиканский боксер Сауль Альварес: Пусть Месси молится богу, чтобы я его н ...
  • Сборная Аргентины во главе с Месси проиграла Саудовской Аравии
  • Состав сборной Аргентины на финал ЧМ по футболу 2022
  • Сборная Чили обыграла Аргентину в финале Кубка Америки-2016
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 19 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Чемпионы мира по футболу по годам, Аргентина - трехкратные!

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    Кубок Первого канала по хоккею 2022: расписание на 18 декабря, результаты

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Москве на ЦСКА Арене

    Чемпионат России по фигурному катанию 2023: расписание, трансляции на Первом канале

    Чемпионат России по фигурному катанию 2022, 2023

    С 22 по 25 декабря 2022 года в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

    Во сколько начнется финал чемпионата мира ЧМ-2022 по футболу, где смотреть прямую трансляцию

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.









    Месси - лучший футболист ЧМ-2022. Индивидуальные награды чемпионата мира по футболу в Катаре
    Состав сборной Аргентины на финал ЧМ по футболу 2022
    Состав сборной Франции на финал ЧМ по футболу 2022
    Где находится Яковлевка на карте Донецкой области, ДНР
    Карта Белгородской области с городами, где находится Белгород на карте России
    Граница России и Украины на карте
    Карта Украины с областями и городами 2022 на русском языке
    Какой праздник 19 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России
    Какой праздник 18 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России
    Разговоры о важном 19 декабря 2022, День Героев Отечества, тема классного часа


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru