В Катаре завершился чемпионат мира по футболу 2022 года. По его итогам были определены лучшие игроки турнира.



Лучшим молодым игроком ЧМ-2022 стал 21-летний полузащитник португальского клуба «Бенфика» и сборной Аргентины Энцо Фернандес.



Лучшим вратарем турнира назван 30-летний голкипер английского клуба «Астон Вилла» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.



Лучшим бомбардиром чемпионата в Катаре стал 23-летний нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе. На счету форварда 8 голов в 7 играх (2 пенальти и хет-трик в финале).



Лучшим игроком ЧМ в Катаре стал 35-летний нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. В Катаре футболист забил 7 голов в 7 играх (4 пенальти и дубль в финале). Месси - первый игрок в истории мировых первенств, дважды ставший лучшим игроком турнира.





