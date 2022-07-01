Какой будет МРОТ с 1 января 2023 года в России

На странице представлена информация о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2022 году и на 2023 год.



Последние новости о МРОТ, какой будет МРОТ в 2023 году



19 декабря 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рубля. Рост составит 6,3 процента.



Изменения МРОТ в 2020-2022 годах



С 1 января 2020 года - 12 130 рублей.



С 1 января 2021 года - 12 792 рубля.



С 1 января 2022 года- 13 890 рублей.



С 1 июня 2022 года - 15 279 рублей.