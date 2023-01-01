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Какой МРОТ с 1 января 2023 года в России



На странице представлена информация о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2022 году и на 2023 год.

Какой МРОТ в 2023 году

19 декабря 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рубля. Рост составит 6,3 процента.

Изменения МРОТ в 2020-2022 годах

С 1 января 2020 года - 12 130 рублей.

С 1 января 2021 года - 12 792 рубля.

С 1 января 2022 года- 13 890 рублей.

С 1 июня 2022 года - 15 279 рублей.









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