Какой праздник 23 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России

В России 23 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 23 декабря



- День дальней авиации ВКС России

Учрежден приказом главнокомандующего ВВС РФ в 1999 году и приурочен к первому испытательному полету бомбовоза «Муромца» 23.12.1913, а также формированию первой в Российской империи эскадры тяжелых бомбардировщиков – самолетов «Илья Муромец» по указу императора Николая II 23 декабря 1914 года.



Церковный православный и народный праздник 23 декабря



- День Мины

День памяти святого Мины и с ним 2 мучеников. В этот день молятся мученику Мине об исцелении при глазных болезнях. Существует поверье, что святой может даровать особое зрение, которое поможет определить правду и ложь, добро и зло.



- Рождественский пост - 26 день. Продолжительность поста - 40 дней.