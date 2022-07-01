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Какой праздник 24 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России



В России 24 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник 24 декабря

- День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками
Праздник установлен Федеральным законом в 1995 году и приурочен к дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова в 1790 году.

- День федерального агентства правительственной связи и информации РФ (День ФАПСИ)
В этот день в 1991 году в соответствии с указом президента Бориса Ельцина было создано Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации.

Церковный православный и народный праздник 24 декабря

- Никонов день
День памяти преподобного Никона Сухого, Печерского. В Никонов день традиционно славят солнце. В этот день стараются загадать самое заветное желание, отломать ветку яблони и поставить в воду. Если она к Рождеству распустится, то желание исполнится, а если еще и зацветет, то в доме поселится радость.

- Рождественский пост - 27 день. Продолжительность поста - 40 дней.









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