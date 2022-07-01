Какой праздник 24 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России

В России 24 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 24 декабря



- День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками

Праздник установлен Федеральным законом в 1995 году и приурочен к дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова в 1790 году.



- День федерального агентства правительственной связи и информации РФ (День ФАПСИ)

В этот день в 1991 году в соответствии с указом президента Бориса Ельцина было создано Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации.



Церковный православный и народный праздник 24 декабря



- Никонов день

День памяти преподобного Никона Сухого, Печерского. В Никонов день традиционно славят солнце. В этот день стараются загадать самое заветное желание, отломать ветку яблони и поставить в воду. Если она к Рождеству распустится, то желание исполнится, а если еще и зацветет, то в доме поселится радость.



- Рождественский пост - 27 день. Продолжительность поста - 40 дней.