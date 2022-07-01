Какой праздник 25 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России

В России 25 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Церковный церковный и народный праздник 25 декабря



- Рождество Христово католическое

В этот день посещают храмы, в которых накануне праздника проходят литургии, а также всенощная служба. На Рождество принято дарить друг другу подарки.



- Спиридон Солнцеворот

День памяти cвятителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца. В этот народный праздник запрещается делать любую работу. Традиционно в этот день печется каравай и делается на нем крест. Считается, что такой символ солнца способен уберечь от нечистой силы. На Спиридона Солнцеворота курам дается зерно из правого рукава. Согласно поверью, это помогает им нести больше яиц.



- Рождественский пост - 28 день. Продолжительность поста - 40 дней.