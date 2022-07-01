Какой праздник 27 декабря 2022, какой церковный праздник в России

В России 27 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 27 декабря



- День спасателя Российской Федерации

Учрежден Указом Президента РФ в 1995 году и приурочен к принятию постановления Советом министров РСФСР о формировании спасательной организации 27.12.1990.



Церковный православный и народный праздник 27 декабря



- Филимонов день

День памяти мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. Этот день традиционно посвящается уборке и наведению порядка во всем доме. Считается, что нечистая сила не сможет навредить, если у хорошего хозяина все стоит на своих местах. Согласно приметам, нечисть больше всего боится воды, поэтому в Филимонов день принято очень часто умываться.



- Рождественский пост - 30 день. Продолжительность поста - 40 дней.