Какой праздник 28 декабря 2022, какой церковный праздник в России

В России 28 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 28 декабря



- Международный день кино

Дата приурочена к проведению знаменитого первого платного киносеанса из десяти фильмов в Париже в подвале «Гран-кафе» 28.12.1895.



Церковный православный и народный праздник 28 декабря



- Трифонов день

День памяти святого Трифона Печенгского, который жил на Кольском полуострове в 16 веке. На Руси преподобного Трифона почитали как покровителя моряков. Все, кто связан с морем, по возможности, в этот день идут в церковь и ставят свечу святому Трифону.



- Рождественский пост - 31 день. Продолжительность поста - 40 дней.