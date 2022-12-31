Народные приметы на 31 декабря 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 31 декабря 2022 года. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы на 31 декабря
В новогоднюю ночь мороз – веселые святки.
Каков этот день – такова и июньская погода будет.
Снег под ногами не скрипит – жди оттепели.
Ветер западный или юго–западный – к продолжительной оттепели.
Ссориться за столом – означает накликать беду.
Не принять гостя – лишиться материального достатка в доме.
Убирать новогодний стол, оставляя его пустым – к голоду и нищете.
Выбрасывать остатки пищи со стола – отгонять удачу.