Народные приметы на 31 декабря 2022 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 31 декабря 2022 года. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы на 31 декабря



В новогоднюю ночь мороз – веселые святки.



Каков этот день – такова и июньская погода будет.



Снег под ногами не скрипит – жди оттепели.



Ветер западный или юго–западный – к продолжительной оттепели.



Ссориться за столом – означает накликать беду.



Не принять гостя – лишиться материального достатка в доме.



Убирать новогодний стол, оставляя его пустым – к голоду и нищете.



Выбрасывать остатки пищи со стола – отгонять удачу.

