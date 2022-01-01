Народные приметы на 1 января 2023 года

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 1 января 2023 года. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 1 января



Какая погода на 1 января, такую же ждите 1 июня.



Богатый снежный покров в этот день и звездное небо в новогоднюю ночь – вестник хорошего урожая.



Скорость ветра небольшая – к устойчивой малооблачной погоде.



Снегирь поет – к снежным и пасмурным дням.



Рожденные 1 января будут обладать сильным духом и мужественным характером.



Если вы занимаетесь торговлей, то сделайте скидку первому покупателю – это поможет обеспечить успех в делах на весь год.



В новый год следует вступать без долгов, чтобы весь год не быть никому должным.



Нельзя выполнять в первый день года тяжелую и грязную работу – весь год пройдет в сплошном труде без отдыха.



Чтобы сделать год благополучным, новогодний стол должен быть обильным и разнообразным.



На Новый год нужно надевать все новое и переодеваться несколько раз в день, чтобы больше иметь обнов в новом году.



1 января не рекомендуется выносить мусор, чтобы не навлечь на себя беду.