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Народные приметы на 1 января 2023 года



На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 1 января 2023 года. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 1 января

Какая погода на 1 января, такую же ждите 1 июня.

Богатый снежный покров в этот день и звездное небо в новогоднюю ночь – вестник хорошего урожая.

Скорость ветра небольшая – к устойчивой малооблачной погоде.

Снегирь поет – к снежным и пасмурным дням.

Рожденные 1 января будут обладать сильным духом и мужественным характером.

Если вы занимаетесь торговлей, то сделайте скидку первому покупателю – это поможет обеспечить успех в делах на весь год.

В новый год следует вступать без долгов, чтобы весь год не быть никому должным.

Нельзя выполнять в первый день года тяжелую и грязную работу – весь год пройдет в сплошном труде без отдыха.

Чтобы сделать год благополучным, новогодний стол должен быть обильным и разнообразным.

На Новый год нужно надевать все новое и переодеваться несколько раз в день, чтобы больше иметь обнов в новом году.

1 января не рекомендуется выносить мусор, чтобы не навлечь на себя беду.









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