Календарь садовода и огородника на январь 2023 года

Удобный календарь садовода и огородника на первый месяц года - благоприятные дни для посадок семян и цветов в январе 2023 года.



Благоприятные дни для посадки семян в январе



Огурцы - 1, 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30



Перец, баклажаны - 1, 2, 6, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30



Капуста - 1, 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30



Томаты - 1, 2, 6, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30



Корнеплоды - 1, 2, 6, 16, 17, 28, 29, 30



Зелень разная - 1, 2, 6, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30



Благоприятные дни для посадки цветов в январе



Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30



Луковичные и клубневые цветы - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17