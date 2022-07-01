Лунный календарь садовода и огородника на январь 2023 года

Удобный календарь садовода и огородника на первый месяц года - благоприятные дни для посадок семян и цветов в январе 2023 года.
Благоприятные дни для посадки семян в январе
Огурцы - 1, 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30
Перец, баклажаны - 1, 2, 6, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30
Капуста - 1, 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30
Томаты - 1, 2, 6, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30
Корнеплоды - 1, 2, 6, 16, 17, 28, 29, 30
Зелень разная - 1, 2, 6, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30
Благоприятные дни для посадки цветов в январе
Двулетние и многолетние цветы - 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30
Луковичные и клубневые цветы - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17