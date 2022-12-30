Какой праздник 30 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России

В России 30 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 30 декабря



- День образования СССР

В этот день в 1922 году был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР).



Церковный православный и народный праздник 30 декабря



- Трифонов день

День памяти пророка Даниила и мучеников Анании, Азарии и Мисаила. Этот день незамужние девушки посвящают гаданию. Для того чтобы увидеть своего будущего супруга, необходимо взять 3 лавровых листа и написать на них имена 3-х святых отроков – Анания, Азария и Мисаила. Затем положить их под подушку и лечь спать. Во сне должен явиться суженый.



- Рождественский пост - 33 день. Продолжительность поста - 40 дней.