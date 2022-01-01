Какой праздник 31 декабря 2022 года, церковный праздник в России

В России 31 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 31 декабря



- Канун Нового года

В этот день принято подводить итоги уходящего года и строить планы на будущее. И, конечно, поздравлять близких и рождых, а также накрывать праздничный стол. С наступающим Новым годом!



Церковный православный и народный праздник 31 декабря



- Модестов день

День памяти святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. Святой Модест считается заступником домашних животных. Женщинам в этот праздник запрещается играть в карты, а мужчины собираются за общим столом, на котором обязательно должно быть мясо, как знак благодарности Модесту за покровительство над скотом. Этот день считается самым разгульным для нечистой силы. Если в другие дни она шалила только ночью, то 31 декабря гуляет целые сутки. Поэтому запрещается оставлять неприкрытое молоко или ножи.



- Рождественский пост - 34 день. Продолжительность поста - 40 дней.