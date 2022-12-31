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Какой праздник 31 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России



В России 31 декабря 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник 31 декабря

- Канун Нового года
В этот день принято подводить итоги уходящего года и строить планы на будущее. И, конечно, поздравлять близких и рождых, а также накрывать праздничный стол. С наступающим Новым годом!

Церковный православный и народный праздник 31 декабря

- Модестов день
День памяти святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. Святой Модест считается заступником домашних животных. Женщинам в этот праздник запрещается играть в карты, а мужчины собираются за общим столом, на котором обязательно должно быть мясо, как знак благодарности Модесту за покровительство над скотом. Этот день считается самым разгульным для нечистой силы. Если в другие дни она шалила только ночью, то 31 декабря гуляет целые сутки. Поэтому запрещается оставлять неприкрытое молоко или ножи.

- Рождественский пост - 34 день. Продолжительность поста - 40 дней.









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