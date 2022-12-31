Погода в Москве 31 декабря 31.12.2022. Температура в Москве на Новый год

Прогноз погоды в Москве на 31 декабря 2022 года. Температура воздуха утром, днем, вечером и ночью на Новый год, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.



Погода в Москве на 31.12.2022



Утро 0 (пасмурно), ветер 3,6 м/с, влажность 96%, давление 748 мм.рт.ст.



День 0 (пасмурно), ветер 3,3 м/с, влажность 92%, давление 750 мм.рт.ст.



Вечер 0 (пасмурно), ветер 3,3 м/с, влажность 92%, давление 751 мм.рт.ст.



Погода в Москве на Новый год



Ночь 0 (пасмурно), ветер 4,5 м/с, влажность 92%, давление 748 мм.рт.ст.



Утро +1 (пасмурно, небольшой дождь), ветер 4,5 м/с, влажность 95%, давление 745 мм.рт.ст.