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Погода в Санкт-Петербурге 31 декабря 2022 года. Температура в Санкт-Петербурге на Новый год



Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 31 декабря 2022 года. Температура воздуха утром, днем, вечером и ночью на Новый год, сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление.

Погода в Санкт-Петербурге на 31.12.2022

Утро 0...+1 (пасмурно), ветер 4,2 м/с, влажность 93%, давление 755 мм.рт.ст.

День 0 (пасмурно), ветер 5,9 м/с, влажность 90%, давление 753 мм.рт.ст.

Вечер 0...+1 (пасмурно), ветер 5,4 м/с, влажность 90%, давление 750 мм.рт.ст.

Погода в Санкт-Петербурге на Новый год

Ночь +1...+2 (пасмурно, небольшой дождь), ветер 4,4 м/с, влажность 92%, давление 748 мм.рт.ст.

Утро +2 (пасмурно, дождь), ветер 5,1 м/с, влажность 93%, давление 744 мм.рт.ст.









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