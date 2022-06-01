Пеле - сколько лет, когда умер, фото в молодости, когда был чемпионом мира





Пеле (Эдсон Арантес ду Насименто) - легендарный бразильский футболист, нападающий, «Король футбола».



Умер 29 декабря 2022 года.



Возраст Пеле, где родился, сколько лет, когда становился чемпином мира



Возраст Пеле, сколько лет Пеле - 82 года.



Где и когда родился - 23 октября 1940 года в Трес-Корасойнс (Минас-Жерайс, Бразилия).



Семья - с 1966 по 1982 гг. был женат на Роземери дос Рейс Шолби, с 1994 по 2008 гг. - на Ассирии Лемос Сейшасе, с 2016 - на Марсии Сибели Аоки.



Дети - Келли Кристина (1967), Эдсон (1970) и Женнифер (1978) от первого брака и близнецы Жошуа и Селеста (1996) от второго.



Родители - Селесте Арантес, Дондиньо.



Когда становился чемпионом мира - 1958, 1962, 1970.