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Пеле - сколько лет, когда умер, фото в молодости, когда был чемпионом мира



Пеле

Пеле (Эдсон Арантес ду Насименто) - легендарный бразильский футболист, нападающий, «Король футбола».

Умер 29 декабря 2022 года.

Возраст Пеле, где родился, сколько лет, когда становился чемпином мира

Возраст Пеле, сколько лет Пеле - 82 года.

Где и когда родился - 23 октября 1940 года в Трес-Корасойнс (Минас-Жерайс, Бразилия).

Семья - с 1966 по 1982 гг. был женат на Роземери дос Рейс Шолби, с 1994 по 2008 гг. - на Ассирии Лемос Сейшасе, с 2016 - на Марсии Сибели Аоки.

Дети - Келли Кристина (1967), Эдсон (1970) и Женнифер (1978) от первого брака и близнецы Жошуа и Селеста (1996) от второго.

Родители - Селесте Арантес, Дондиньо.

Когда становился чемпионом мира - 1958, 1962, 1970.









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