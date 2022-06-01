Какой праздник 1 января 2023 года, церковный праздник в России

В России 1 января 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 1 января



- Новый год

В большинстве стран Новый год отмечают по григорианскому календарю, в ночь с 31 декабря на 1 января.



Церковный православный и народный праздник 1 января



- День памяти преподобного Илии Муромца, Печерского

День памяти русского святого преподобного Илии, чудотворца Муромского. Он был воином и монахом, жил при княжении Владимира Мономаха. Всю свою жизнь провел в походах, а в конце жизни принял монашеский постриг и затворился в Киево-Печерской лавре. Именно этого святого народное предание отождествило со знаменитым былинным богатырем Ильей Муромцем.



- Рождественский пост - 35 день. Продолжительность поста - 40 дней.