Какой праздник 2 января 2023 года, церковный праздник в России

В России 2 января 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 2 января



- День научной фантастики

Отмечается с 2012 года и приурочен к дню рождения одного из выдающихся писателей-фантастов 20 века Айзека Азимова.



Церковный православный и народный праздник 2 января



- Игнатьев день

День памяти священномученика Игнатия Богоносца. Традиционно в этот народный праздник в церквях проходят молебны, направленные на охрану жилища. В этот день на Руси было принято сбивать с яблонь иней. Считалось, что такой обряд помогал вырастить богатый урожай яблок.



- Рождественский пост - 36 день. Продолжительность поста - 40 дней.