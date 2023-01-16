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Какой праздник 16 января 2023 года, какой церковный праздник в России



В России и мире 16 января 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные и народные.

Какой праздник 16 января

- Всемирный день The Beatles
Праздник учредила ЮНЕСКО в 2001 году. В этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, в котором группа начинала путь к славе.

- День Ледовара
Профессиональный праздник работников, которые заливают, прессуют и реставрируют лед на площадках и ледяных аренах. 16 января 1901 года родился американец Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер – комбайн, при помощи которого восстанавливают ледовое покрытие на катках.

- Гордеев день
День памяти святого мученика Гордия и святого пророка Малахии. В Гордеев день на Руси было принято оберегать коров от ведьм. Знахари в этот день снимали порчу с людей и исцеляли тех, кто страдал припадками. Традиционным блюдом на столе была овсяная каша с молоком.

- Святки (11-й день)









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