Какой праздник 16 января 2023 года, какой церковный праздник в России

В России и мире 16 января 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные и народные.



Какой праздник 16 января



- Всемирный день The Beatles

Праздник учредила ЮНЕСКО в 2001 году. В этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, в котором группа начинала путь к славе.



- День Ледовара

Профессиональный праздник работников, которые заливают, прессуют и реставрируют лед на площадках и ледяных аренах. 16 января 1901 года родился американец Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер – комбайн, при помощи которого восстанавливают ледовое покрытие на катках.



- Гордеев день

День памяти святого мученика Гордия и святого пророка Малахии. В Гордеев день на Руси было принято оберегать коров от ведьм. Знахари в этот день снимали порчу с людей и исцеляли тех, кто страдал припадками. Традиционным блюдом на столе была овсяная каша с молоком.



- Святки (11-й день)