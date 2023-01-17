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Какой праздник 17 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю



В России 17 января 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 17 января 2023 года

- Зосима-пчельник
День памяти преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. Но в народном сознании этот день ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого — православного святого, основавшего известный монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда.

- День детских изобретений
Другое название - День детей-изобретателей. Его учредили в честь Бенджамина Франклина – государственного деятеля Соединенных Штатов Америки.

- Святки (12-й день)
Название «Святки» произошло от глагола «святить». Православные христиане в этот период святят (прославляют) Иисуса Христа. В 2023 году Святки начинаются 6 января (в Рождественский сочельник, с момента восхождения на небе первой звезды) и заканчиваются 18 января (в Крещенский сочельник, после освящения крещенской воды).

- Собор 70-ти Апостолов
Соборная память 70 апостолов - учеников Иисуса Христа.









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