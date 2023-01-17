Какой праздник 17 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю

В России 17 января 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 17 января 2023 года



- Зосима-пчельник

День памяти преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. Но в народном сознании этот день ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого — православного святого, основавшего известный монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда.



- День детских изобретений

Другое название - День детей-изобретателей. Его учредили в честь Бенджамина Франклина – государственного деятеля Соединенных Штатов Америки.



- Святки (12-й день)

Название «Святки» произошло от глагола «святить». Православные христиане в этот период святят (прославляют) Иисуса Христа. В 2023 году Святки начинаются 6 января (в Рождественский сочельник, с момента восхождения на небе первой звезды) и заканчиваются 18 января (в Крещенский сочельник, после освящения крещенской воды).



- Собор 70-ти Апостолов

Соборная память 70 апостолов - учеников Иисуса Христа.