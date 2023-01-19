Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Какой праздник 19 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю



В России 19 января 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 19 января 2023 года

- Крещение Господне
Святое Богоявление. Крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Название «Богоявление» праздник получил за то, что во время совершения таинства крещения Спасителя явилась Святая Троица. На Иисуса Христа снизошел Святой Дух в образе белого голубя и небесный глас Отца, который провозгласил его Сыном Божьим. 

На Крещение люди посещают богослужения, на которых совершают таинство причащения богоявленской водой. Люди приносят святую воду домой, окропляют ею углы комнат, чтобы уберечь жилище и членов семьи от нечистой силы. Важный атрибут праздника – купание в проруби.

В этот день люди убирают и прячут до следующего года новогодние и рождественские украшения.









  • Праздники 11 января 2023 года, церковные, народные праздники в России
  • Народные приметы на 2 января 2023 года
  • Народные приметы на 1 января 2023 года
  • 18 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
  • Выходные и праздники 2023 в России. Сколько дней отдыхаем в 2023 году
    •




    Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 18 января

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 18 января

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Антхольце

    Кубок мира по биатлону 2022, 2023

    С 19 по 22 января в Антхольце пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023.

    Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Раубичах. Расписание трансляций гонок на Матч ТВ

    Кубок Содружества по биатлону 2022 Раубичи

    С 19 по 22 января в Раубичах (Белоруссия) пройдет четвертый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.

    Расписание матчей 21 тура чемпионата Англии по футболу 2022/2023

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.









    Разговоры о важном 23 января 2023, цикл классных часов, темы января
    Где находятся Чебоксары на карте России, карта Чувашии
    Где находятся Бровары на карте Киевской области Украины
    Какой праздник 19 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю
    18 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Курс евро ЦБ РФ на 18 января 2023. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 18 января 2023. Курс доллара к рублю Центробанка
    Какой 2023 год по гороскопу, год какого животного по восточному календарю
    Как теперь называются в России знакомые иностранные бренды
    Где находится Артемовск на карте Донецкой области


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru