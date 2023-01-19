Какой праздник 19 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю

В России 19 января 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 19 января 2023 года



- Крещение Господне

Святое Богоявление. Крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Название «Богоявление» праздник получил за то, что во время совершения таинства крещения Спасителя явилась Святая Троица. На Иисуса Христа снизошел Святой Дух в образе белого голубя и небесный глас Отца, который провозгласил его Сыном Божьим.



На Крещение люди посещают богослужения, на которых совершают таинство причащения богоявленской водой. Люди приносят святую воду домой, окропляют ею углы комнат, чтобы уберечь жилище и членов семьи от нечистой силы. Важный атрибут праздника – купание в проруби.



В этот день люди убирают и прячут до следующего года новогодние и рождественские украшения.