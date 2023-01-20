Какой праздник 20 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю

В России 20 января 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 20 января 2023 года



- Зимний свадебник (Иванов день)

В церковном православном календаре это день Собора святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот праздник запрещено работать. Проводятся последние посиделки. Когда в дом приходят сваты или уже гуляется свадьба, то девушке (невесте) следует выпить небольшое количество вина. Считается, что это не даст в молодой семье завестись слезам и тревогам. В этот день запрещается умываться, так как смывается защита, и человек становится подверженным обману.



- День Республики Крым

Установлен в 2009 году. В этот день в 1991 году состоялся всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии.



- Всемирный день любителей сыра

В этот день отмечается праздник поклонников невероятно популярного молочного продукта, который популярен как у обычных потребителей, так и в среде настоящих гурманов и ценителей изысканных вкусов.