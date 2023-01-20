Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Какой праздник 20 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю



В России 20 января 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 20 января 2023 года

- Зимний свадебник (Иванов день) 
В церковном православном календаре это день Собора святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот праздник запрещено работать. Проводятся последние посиделки. Когда в дом приходят сваты или уже гуляется свадьба, то девушке (невесте) следует выпить небольшое количество вина. Считается, что это не даст в молодой семье завестись слезам и тревогам. В этот день запрещается умываться, так как смывается защита, и человек становится подверженным обману.

- День Республики Крым
Установлен в 2009 году. В этот день в 1991 году состоялся всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии.

- Всемирный день любителей сыра
В этот день отмечается праздник поклонников невероятно популярного молочного продукта, который популярен как у обычных потребителей, так и в среде настоящих гурманов и ценителей изысканных вкусов.









  • Разговоры о важном 23 января 2023, цикл классных часов, сервис для классных ...
  • Праздники 11 января 2023 года, церковные, народные праздники в России
  • 19 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
  • Выходные и праздники 2023 в России. Сколько дней отдыхаем в 2023 году
  • Сколько будем отдыхать на новогодние праздники в 2023
    •




    Расписание матчей НХЛ в сезоне 2022/2023 на 20 января

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию 2023: участники, во сколько трансляции

    Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023

    С 19 по 20 января 2023 года в Москве на ЦСКА Арене пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию.

    КХЛ 2022/2023. Расписание трансляций матчей на 19 января

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 в Антхольце

    Кубок мира по биатлону 2022, 2023

    С 19 по 22 января в Антхольце пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023.

    Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Раубичах. Расписание трансляций гонок на Матч ТВ

    Кубок Содружества по биатлону 2022 Раубичи

    С 19 по 22 января в Раубичах (Белоруссия) пройдет четвертый этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.









    Разговоры о важном 23 января 2023, цикл классных часов, сервис для классных руководителей
    Какой праздник 20 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю
    Где находится Орехов на карте Запорожской области
    Турецкий сериал Ветреный на Домашнем: сколько серий и сезонов
    Курс евро ЦБ РФ на 20 января 2023. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 20 января 2023. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Клещеевка на карте Донецкой области
    Где находится Брянск на карте России, карта Брянской области
    Где находится Николаев на карте Украины, карта Николаевской области
    Карта Украины с границами областей и городами на русском


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru