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Какой праздник 21 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю



В России 21 января 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 21 января 2023 года

- День инженерных войск России
Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к созданию в Москве «Школы пушкарского приказа» по Указу Петра I от 21.01.1701.

- День аспиранта
Приурочен к утверждению «Положения о научных работниках вузов» и «Инструкции о порядке подготовки научных работников при научно-исследовательских институтах и вузах по прикладным, точным и естественным наукам» Совнаркома РСФСР от 21 января 1925 года.

- Емельяны Перезимники
День памяти преподобного Емилиана Исповедника, епископа Кизического. Традиционно в первой половине дня люди ходили в гости друг к другу, так как приступать к работе можно было лишь после обеда. Особо угощали кума с кумой. Считалось, что крестники будут иметь весь год хорошее здоровье, если кумовья с радостью угостились. Если брак совершается не по любви, а из корыстных побуждений, то парню следует в Емельяны Перезимники много выпить спиртного.









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