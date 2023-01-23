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Какой праздник 23 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю



В России 23 января 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 23 января 2023 года

- День ручного письма
Инициатором учреждения Дня почерка выступила Ассоциация производителей пишущих принадлежностей.

- День сотрудников органов дознания МЧС России
23 января 1928 года вышел циркуляр НКВД и Наркомата юстиции РСФСР, в котором Государственный пожарный надзор наделен правом самостоятельного дознания по делам о нарушении норм пожарной безопасности.

- Григорий Летоуказатель
В церковном православном календаре это дата почтения памяти святителя Григория Нисского, епископа. С этого дня начинается подготовка к весенним посевным работам. В этот праздник запрещается выносить мусор и золу. В противном случае дом может покинуть счастье. В этот день готовятся и употребляются мясные блюда, чтобы весь год не болеть.









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