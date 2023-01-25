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Какой праздник 25 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю



В России 25 января 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.

Какой праздник 25 января 2023 года

- День студента
Праздник всех студентов приурочен к дате основания Московского государственного университета 25 января 1775 года.

- Татьянин день
памяти святой Татианы Римской. Приняла мученическую смерть за веру в Иисуса Христа примерно в 225 году. В этот праздник существует традиция поздравлять всех Татьян с днем ангела. Девушки, которые стремятся обустроить свою личную жизнь, молятся святой покровительнице Татиане. Татьянин День - хорошее время для загадывания желаний. Для этого нужно выйти на солнечную поляну и подумать о заветных мечтах. Искренние желания, загаданные в этот день, сбываются.

- День штурмана Военно-Морского Флота России
Учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ РФ в 1996 году и приурочен к формированию первой школы штурманов ВМФ Российской империи 25.01.1701.









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