Какой праздник 25 января 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю

В России 25 января 2023 года отмечают следующие праздники, по церковному календарю и народные.



Какой праздник 25 января 2023 года



- День студента

Праздник всех студентов приурочен к дате основания Московского государственного университета 25 января 1775 года.



- Татьянин день

памяти святой Татианы Римской. Приняла мученическую смерть за веру в Иисуса Христа примерно в 225 году. В этот праздник существует традиция поздравлять всех Татьян с днем ангела. Девушки, которые стремятся обустроить свою личную жизнь, молятся святой покровительнице Татиане. Татьянин День - хорошее время для загадывания желаний. Для этого нужно выйти на солнечную поляну и подумать о заветных мечтах. Искренние желания, загаданные в этот день, сбываются.



- День штурмана Военно-Морского Флота России

Учрежден приказом Главнокомандующего ВМФ РФ в 1996 году и приурочен к формированию первой школы штурманов ВМФ Российской империи 25.01.1701.