Какой праздник 3 января 2023 года, какой церковный праздник в России

В России и мире 3 января 2023 года отмечают праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 3 января



- День рождения соломинки для коктейлей

В этот день в 1888 году владелец фабрики по производству бумажных мундштуков для сигарет Марвин Стоун получил патент США на изобретение «соломинка для коктейлей».



Церковный православный и народный праздник 3 января



- Прокопьев день

День памяти Прокопия Вятского — юродивого христианского святого. В этот день полагалось проверять хлева и овины и оценивать, хватит ли до наступления тепла запасов сена и соломы, а также ворошить зерно и гонять мышей. В Прокопьев день девушки не выходили из дома, а с раннего утра мели полы. Чем больше зерна наметут - тем больше счастья привалит. После из зерна толкли муку, из которой пекли постный блин и готовили кисель.



- Рождественский пост - 37 день. Продолжительность поста - 40 дней.