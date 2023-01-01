Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Какой праздник 3 января 2023 года, какой церковный праздник в России



В России и мире  3 января 2023 года отмечают праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник 3 января

- День рождения соломинки для коктейлей
В этот день в 1888 году владелец фабрики по производству бумажных мундштуков для сигарет Марвин Стоун получил патент США на изобретение «соломинка для коктейлей».

Церковный православный и народный праздник 3 января

- Прокопьев день
День памяти Прокопия Вятского — юродивого христианского святого. В этот день полагалось проверять хлева и овины и оценивать, хватит ли до наступления тепла запасов сена и соломы, а также ворошить зерно и гонять мышей. В Прокопьев день девушки не выходили из дома, а с раннего утра мели полы. Чем больше зерна наметут - тем больше счастья привалит. После из зерна толкли муку, из которой пекли постный блин и готовили кисель.

- Рождественский пост - 37 день. Продолжительность поста - 40 дней.









  • Какой праздник 2 января 2023 года, церковный праздник в России
  • Какой праздник 1 января 2023 года, церковный праздник в России
  • Какой праздник 30 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 31 декабря 2022 года, церковный праздник в России
  • 1 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    •




    Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание прямых трансляций 1 января

    Кубок мира по лыжным гонкам, Тур де Ски, 2022, 2023

    С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».

    Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 1 января

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Расписание матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 - четвертьфиналы

    Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022, 2023

    С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон пройдет 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 806. До занимающего первое место в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки не хватает 88 шайб.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 1 января

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









    Календарь садовода и огородника на январь 2023 года
    Лунный календарь стрижек на январь 2023 года, благоприятные дни для стрижки
    Какой праздник 3 января 2023 года, какой церковный праздник в России
    Курс евро ЦБ РФ на 1 января 2023. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 1 января 2023. Курс доллара к рублю Центробанка
    Какой праздник 2 января 2023 года, церковный праздник в России
    1 января - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Где находится Дорожнянка на карте Запорожской области
    Какой праздник 1 января 2023 года, церковный праздник в России
    Какие компании и бренды ушли из России в 2022 году


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru