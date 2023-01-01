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Какой праздник 6 января 2023 года, какой церковный праздник в России



В России 6 января 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой церковный православный и народный праздник 6 января

- Рождественский сочельник 
Канун Рождества Христова. В Рождественский сочельник православные христиане посещают богослужения в храмах: всенощное бдение и литургию. С самого утра хозяйки проводят тщательную уборку, выкидывают хлам, после чего приступают к приготовлению праздничного ужина. Традиционно к столу подают 12 постных блюд.

- Святки
Название «Святки» произошло от глагола «святить». Православные христиане в этот период святят (прославляют) Иисуса Христа. В 2023 году Святки начинаются 6 января (в Рождественский сочельник, с момента восхождения на небе первой звезды) и заканчиваются 18 января (в Крещенский сочельник, после освящения крещенской воды).

- Рождественский пост - 40 день. Продолжительность поста - 40 дней.









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