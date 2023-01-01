Какой праздник 7 января 2023 года, какой церковный праздник в России

В России 7 января 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой церковный православный и народный праздник 7 января



- Рождество Христово

Празднование Рождества начинается вечером 6 января. После восхождения на небе первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду, люди садятся за торжественный стол. После трапезы верующие отправляются в храмы на богослужения: всенощное бдение и рождественскую литургию. В сельской местности сохранились традиции колядования в ночь под Рождество. 7 января люди ходят в гости к друзьям, родственникам и поздравляют их с праздником.



- Святки (2-й день)

Православные христиане в этот период прославляют Иисуса Христа. В 2023 году Святки начинаются 6 января (в Рождественский сочельник, с момента восхождения на небе первой звезды) и заканчиваются 18 января (в Крещенский сочельник, после освящения крещенской воды).