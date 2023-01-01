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Состояние здоровья фигуриста Романа Костомарова на сегодня



Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров 10 января 2023 года попал в реанимацию с пневмонией. В период новогодних праздников Костомаров принимал участие в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Хореограф ледовых шоу Максим Ставиский заявил, что во время выступлений фигурист «покашливал», но температуры у него не было.

Роман Костомаров выиграл золото Олимпиады 2006 года в Турине и дважды становился чемпионом мира в дуэте с Татьяной Навкой.

Новости о Костомарове на сегодня

- 13 февраля появилась информация, что врачи ампутировали Костомарову стопы и несколько пальцев на руке из-за осложнений, связанных с заболеванием.

- 14 февраля состояние фигуриста ухудшилось - его пришлось подключить к дыхательным аппаратам ИВЛ и ЭКМО, но утром 15 февраля состояние пациента удалось стабилизировать.

- Главный врач Коммунарки Денис Проценко 16 февраля сообщил, что Роман дышит самостоятельно.

- 17 февраля некоторые источники сообщили, что спортсмен пытался самовольно покинуть реанимацию.

- 20 февраля у Костомарова поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое.

- 21 февраля Костомаров перенес второй инсульт, у фигуриста полностю перестал видеть правый глаз.

- 4 марта Костомаров пришел в сознание после комы.

- 15 марта в состоянии Костомарова наблюдаются некоторые улучшения.









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