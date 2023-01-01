Чебурашка (2023) - где снимался, актеры и роли, кассовые сборы

Семейная комедия «Чебурашка» вышла на экраны кинотеатров 1 января 2023 года. По сюжету мохнатый зверек живет в апельсиновой роще и случайно встречает всех основных героев советского мультфильма.
В новой версии крокодила заменили на человека (Сергей Гармаш), а Чебурашку оживили с помощью компьютерной графики.
Где снимался фильм «Чебурашка», кассовые сборы
Где снимался «Чебурашка» - Кисловодск, Пятигорск, Сочи.
Дата выхода на экраны - 1 января 2023 года.
Кассовые сборы - 2,97 миллиарда рублей (на 9 января).
Режиссер-постановщик - Дмитрий Дьяченко.
«Чебурашка»: актеры и роли
Сергей Гармаш - садовник Геннадий Петрович (Гена).
Ольга Кузьмина - Чебурашка.
Елена Яковлева - директор шоколадной фабрики Римма.
Фёдор Добронравов - Валерий Завгородний, специалист по экзотическим животным, друг Гены.
Полина Максимова - Таня, дочь Гены.