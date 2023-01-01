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Чебурашка (2023) - где снимался, актеры, кассовые сборы



Семейная комедия «Чебурашка» вышла на экраны кинотеатров 1 января 2023 года. По сюжету мохнатый зверек живет в апельсиновой роще и случайно встречает всех основных героев советского мультфильма.

В новой версии крокодила заменили на человека (Сергей Гармаш), а Чебурашку оживили с помощью компьютерной графики.

Где снимался фильм «Чебурашка», кассовые сборы

Где снимался «Чебурашка» - Кисловодск, Пятигорск, Сочи.

Дата выхода на экраны - 1 января 2023 года.

Кассовые сборы - 2,97 миллиарда рублей (на 9 января).

Режиссер-постановщик - Дмитрий Дьяченко.

«Чебурашка»: актеры и роли

Сергей Гармаш - садовник Геннадий Петрович (Гена).

Ольга Кузьмина - Чебурашка.

Елена Яковлева - директор шоколадной фабрики Римма.

Фёдор Добронравов - Валерий Завгородний, специалист по экзотическим животным, друг Гены.

Полина Максимова - Таня, дочь Гены.









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