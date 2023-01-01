Чебурашка (2023) - где снимался, актеры, кассовые сборы

Семейная комедия «Чебурашка» вышла на экраны кинотеатров 1 января 2023 года. По сюжету мохнатый зверек живет в апельсиновой роще и случайно встречает всех основных героев советского мультфильма.



В новой версии крокодила заменили на человека (Сергей Гармаш), а Чебурашку оживили с помощью компьютерной графики.



Где снимался фильм «Чебурашка», кассовые сборы



Где снимался «Чебурашка» - Кисловодск, Пятигорск, Сочи.



Дата выхода на экраны - 1 января 2023 года.



Кассовые сборы - 2,97 миллиарда рублей (на 9 января).



Режиссер-постановщик - Дмитрий Дьяченко.



«Чебурашка»: актеры и роли



Сергей Гармаш - садовник Геннадий Петрович (Гена).



Ольга Кузьмина - Чебурашка.



Елена Яковлева - директор шоколадной фабрики Римма.



Фёдор Добронравов - Валерий Завгородний, специалист по экзотическим животным, друг Гены.



Полина Максимова - Таня, дочь Гены.